2024-12-06 20:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مسؤول شعبة رفع التجاوزات في بلدية البطحاء متلبسًا بتسلم رشوة، إضافة إلى كشف تلاعب في محاضر تخصيص الأراضي السكنية في بلدية الناصرية، ضمن عمليتين نُفذتا بإشراف قضاة التحقيق المختصين في محافظة ذي قار. وأوضحت الهيئة، في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، أن...

The post النزاهة تضبط مسؤولا في بلدية البطحاء متلبسا بالرشوة وتكشف تلاعبا بتخصيص 161 قطعة أرض ببلدية الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.