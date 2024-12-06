(واع) تنشر نص البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية العراقية والسورية والإيرانية

2024-12-06 20:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، نص البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية العراقية والسورية والإيرانية في بغداد بشأن سوريا.

وذكر بيان مشترك (عراقي – سوري – إيراني)- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم- في الاجتماع- التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، حيث تشارك الوزراء في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطراً شديداً على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها".

ودان المشاركون- بحسب البيان- "الإرهاب بأشكاله كافة وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن"، وأكدوا على، "العمل الجماعي للتصدي له"، كما دان الوزراء، "الاعتداءات الصهيونية المستمرة على سوريا، وكذلك على غزة ولبنان".

وتابع البيان، أنه "تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام المقبلة"، حيث تم التأكيد على، "احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأكد الوزراء على، أن "تهديد أمن سوريا يشكل خطراً عاماً على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة"، كما تم التأكيد على، "ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموماً وسوريا على وجه الخصوص".