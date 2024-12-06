دوري نجوم العراق.. كربلاء والكهرباء حبايب
2024-12-06 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء، يوم الجمعة، مع ضيفه فريق الكهرباء ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري النجوم العراقي لكرة القدم.
وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، مساء اليوم عند الساعة 5:15، وانتهت بالتعادل دون أهداف.
وبهذه النتيجة رفع فريق كربلاء رصيده للنقطة بينما رفع الكهرباء للنقطة 14 بالمركز العاشر رصيده للنقطة 14 بالمركز الثامن.
وقاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، واكرم علي مساعداً أولا، وباقر سلام مساعدا ثان، وسجاد خالد حكا رابعا، وعلي أحمد حكم "VAR".