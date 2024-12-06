دوري نجوم العراق.. كربلاء والكهرباء حبايب

2024-12-06 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء، يوم الجمعة، مع ضيفه فريق الكهرباء ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري النجوم العراقي لكرة القدم.

‏وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، مساء اليوم عند الساعة 5:15، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع فريق كربلاء رصيده للنقطة بينما رفع الكهرباء للنقطة 14 بالمركز العاشر رصيده للنقطة 14 بالمركز الثامن.

و‏قاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، واكرم علي مساعداً أولا، وباقر سلام مساعدا ثان، وسجاد خالد حكا رابعا، وعلي أحمد حكم "VAR".