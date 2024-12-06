2024-12-06 20:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بمصرع 3 اشخاص بحادث في ناحية العزير جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "3 إخوة أشقاء من اهالي المجر بمحافظة ميسان يمتهنون الفلاحة في زراعة أراض في ناحية العزير وأثناء اجتماعهم في خيمة استراحتهم بمزرعتهم الخاصة، كان هناك (كانون) نار بقي مشتعلا داخل الخيمة أثناء فترة الغفوة".

وبين، أن "الدخان المتجمع داخل الخيمة نتيجة بقاء الكانون مشتعلاً تسبب بحالة اختناق لدى الأشقاء الثلاثة ووفاتهم على الفور، بحسب التحقيقات الامنية الاولية في الحادث".

وفي بغداد؛ أحالت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، احد موظفيها إلى المحاكمة لثبوت قيامه بسب الرموز الدينية واثارة النعرات الطائفية وفق وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز.