2024-12-06 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجهت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، نداءً للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق.وذكر بيان للسفارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"السفارة العراقية في دمشق تدعو المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم،التواصل مع السفارة على الأرقام009631133412900096311334129900963113341298".الى ذلك أعلنت السفارة العراقية في دمشق في بيان منفصل:" للمواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى العراق أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري، يتم منح الأبناء دون ال 15 عاما بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق".ودعت السفارة المواطنين المعنيين لـ"مراجعتها أثناء الدوام الرسمي لاستكمال الإجراءات اللازمة".