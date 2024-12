العوادي: العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا

2024-12-06 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا، فيما بين أن تقسيم سوريا خط أحمر للعراق. وقال العوادي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: إن “العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية”، مبينا، أنه “لولا أحداث …

