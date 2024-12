2024-12-06 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية قولها إنه تم اعتقال أحد الملقبين بشاجور الألعاب (خالد ورافد) بتهمة ترويع المواطنين. واضافت: إنه”بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية ومن خلال الجهد الاستخباري ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على أحد الملقبين بشاجور الألعاب (خالد ورافد)”. …

The post القبض على احد الإخوين التيكتوكرية المعروفين بـ “شاجور الألعاب” بتهمة ترويع المواطنين first appeared on Observer Iraq.