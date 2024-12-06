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القبض على احد الإخوين التيكتوكرية المعروفين بـ “شاجور الألعاب” بتهمة ترويع المواطنين

القبض على احد الإخوين التيكتوكرية المعروفين بـ “شاجور الألعاب” بتهمة ترويع المواطنين
القبض على احد الإخوين التيكتوكرية المعروفين بـ “شاجور الألعاب” بتهمة ترويع المواطنين
2024-12-06 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية قولها إنه تم اعتقال أحد الملقبين بشاجور الألعاب (خالد ورافد) بتهمة ترويع المواطنين. واضافت: إنه”بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية ومن خلال الجهد الاستخباري ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على أحد الملقبين بشاجور الألعاب (خالد ورافد)”. …

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القبض على احد الإخوين التيكتوكرية المعروفين بـ “شاجور الألعاب” بتهمة ترويع المواطنين

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر