2024-12-06 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق النجف من الفوز على ضيفه فريق القاسم بهدف واحد دون مقابل ومن منافسات الجولة العاشرة لدور الجمل العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب النجف الدولي يوم الجمعة عند الساعة 7:30 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي عنده الأهداف، وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب محمد قاسم.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده النقطة 16 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 10 بالمركز الخامس عشر.