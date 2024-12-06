2024-12-06 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخب الشباب دون 20 عاماً أمام فريقِ نادي الزوراء بهدفين في مباراة تجريبية جرت في بغداد.

وجرت المباراة اليوم الجمعة في ملعب المدينة الدولي ضمن برنامج تحضيراته لنهائياتِ كأس آسيا 2025، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وتضم قائمة المنتخب العراقي للشباب التي اختارها المدرب عماد محمد، كلاً من: وسام علي وليث ساجد ورضا محمد فرحان وسجاد محمد نامق وآدم طالب ومحمد غالب، وموسى علاء وعباس عدنان ومسلم موسى وحسين فاهم، وحسن عماد وياسر وسام وأموري فيصل، وعلي مخلد وأمير فياض وليث ضياء ويوسف قاسم، وسيداد حاجي وكرار جعفر وأحمد جاسم ومصطفى نواف، واريز خوشناو وأيمن لؤي وعلي أكبر طاهر ومصطفى قابيل وحيدر حمد.

وكان المنتخب العراقي للشباب خسر 2-1 وتعادل ايجابياً 1-1 مع مضيفه المنتخب الأوزبكي ودياً في المباراة التي جرت في العاصمة طشقند ضمن المعسكر التدريبي الذي اقيم مؤخراً في أوزبكستان في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين في شباط من العام المقبل.