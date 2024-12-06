السفارة العراقية في دمشق تدعو العراقيين الراغبين بالعودة الى التواصل معها

2024-12-06 21:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم.

كما دعت السفارة العراقية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "المواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى العراق أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري يتم منح الابناء دون الـ 15 عاما بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق الى مراجعة السفارة اثناء الدوام الرسمي".

يشار الى ان هذه أول دعوة رسمية حكومية للعراقيين المقيمين في سوريا للراغبين بالعودة منذ تفاقم الأوضاع هناك.