العبادي: إبعاد العراق عن كوارث صراع المحاور قرار شجاع وحكيم

2024-12-06 21:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن العراقيين لا يخافون المنازلات مع الإرهاب، فيما بين أن تجنيب العراق كوارث صراع المحاور هو شجاعة قيادة وحكمة موقف.

وقال العبادي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العراقيين أثبتوا أنهم لا يخافوا المنازلات وبالذات مع الإرهاب الذي سحقنا رأسه، لكن على المسؤولين عن قيادة البلاد التحلي بمسؤوليات القيادة، وفي طليعتها الإدارة الحكيمة للأزمات، وتجنيب البلاد المغامرات والحسابات الخاطئة".

وأضاف أن "منطقتنا تغلي بالحروب والصراعات، وتجنيب العراق كوارث صراع المحاور هو شجاعة قيادة وحكمة موقف، تتطلبها اللحظة التاريخية المعقدة والمتداخلة والملغومة".

وأوضح العبادي أن "فرضت علينا الحرب فنحن لها أهل، دفاعاً عن العراق، لكن أن نشتريها بالمزايدات والمغامرات فلا"، لافتاً الى أن "العراق في الصدارة يجب أن يكون شعارنا لحماية بلدنا أرضاً وشعباً ومصالح وسيادة وان المزايدين بالشعارات عليهم أن يصمتوا".