أسعار الزيت النباتي تبلغ أعلى مستوى منذ عامين

2024-12-06 21:55:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوصلت الأسعار العالمية للزيت النباتي في نوفمبر / تشىرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2022، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% في شهر واحد فقط.وجاء النمو بسبب المخاوف "بشأن انخفاض حجم إنتاج زيت النخيل في جنوب شرق آسيا، فضلا عن ارتفاع الطلب على زيت فول الصويا في البلدان التي لا تنتجه، بحسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)".وبلغ متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الزيوت النباتية" 164.1 نقطة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بزيادة 11.4 نقطة (7.5) على أساس شهري ووصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2022".وعزت الجهات المختصة ارتفاع المؤشر إلى "نمو أسعار زيوت النخيل وبذور اللفت وفول الصويا وعباد الشمس".وتشهد أسعار زيت النخيل العالمية "نموا للشهر السادس على التوالي، محتفظة بتفوقها على الزيوت النباتية الأخرى بسبب المخاوف المستمرة بشأن انخفاض الإنتاج العالمي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا".