2024-12-06 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي أحمد الخضر، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، على احتمالية عودة نشاط داعش، في ظل التحركات الأخيرة في سوريا والتحذيرات الإيرانية.

وقال الخضر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل التحرك العسكري للمجموعات المسلحة في سوريا تأتي في إطار تقوية داعش، كون أغلبية هذه التنظيمات هي ذات خلفية سلفية جهادية".

وأضاف أن "بعض هذه التنظيمات كانت ضمن صفوف داعش بالأساس، فضلاً على أن هذه التنظيمات مدرجة عالمياً ضمن لائحة الارهاب الدولي لذلك كل تحركاتها في الجغرافية السورية تمثل تهديد للأمن القومي العراقي".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم الجمعة، ان زيارات وزير خارجية بلاده عباس عراقجي الأخيرة إلى سوريا وتركيا والعراق تهدف إلى منع داعش من شن هجوم جديد.

وقال بروجردي في تصريح اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "سبب كل التوترات في المنطقة، من الأزمة في غزة ولبنان إلى استمرار هذه التوترات في سوريا، هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأوروبا، وخاصة حلفاؤهم، بما في ذلك بريطانيا، الذين لعبوا دائما دوراً مدمراً في المنطقة".

واتهم بروجردي تلك الدول "بالعمل والتخطيط لهذه التوترات من أجل عدم السماح للدول الإسلامية العيش بسلام في هذه المنطقة الحساسة".

ووصل عراقجي صباح اليوم الجمعة، إلى بغداد والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين كما اجتمع مع نظيره السوري بسام الصباغ الذي وصل إلى بغداد الليلة الماضية.