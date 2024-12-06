2024-12-06 22:00:05 - المصدر: ايشان

نفت وزارة وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب الجيش من محيط مدينة حمص وريفها. وقالت الوزارة في بيان، إنه “لا صحة للأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية حول أي انسحاب لأية وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها”. وأكدت الوزارة، أن” القوات المسلحة في […]

ظهرت المقالة الجيش السوري يفند ادعاءات “النصرة” بانسحابه من حمص: جاهزون لصد أي هجوم أولاً على ايشان.



