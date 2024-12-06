2024-12-06 22:00:05 - المصدر: ايشان

قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، إن العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا، فيما كشف عن وجود تهديدات مخيفة وجهت إلى البلد. وذكر العوادي في تصريح للعراقية الرسمية، تابعته منصة “إيشان”، إن “التهديدات التي وجهت إلى العراق في المدة الماضية، كانت مخيفة”. وأضاف، ان “العراق لم يتعرض إلى أزمة مالية […]

ظهرت المقالة العوادي: تهديدات مخيفة وجهت للعراق.. ولا نسعى لتدخل عسكري في سوريا أولاً على ايشان.



