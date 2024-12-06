العراق: لا نسعى للتدخل عسكريا في سوريا

2024-12-06 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 6 - 12 (كونا) -- قالت الحكومة العراقية اليوم الجمعة إن العراق لا يسعى للتدخل العسكري في سوريا وإنها تعمل على إيجاد حلول سلمية للتداعيات الأخيرة هناك.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي قوله إن العراق لا يسعى الى التدخل العسكري في سوريا وهو في ذات الوقت لن يتساهل مع اي تعرض لامنه وسيادته وانه ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق وسوريا.واشار الى ان كل ما يجري في سوريا مرتبط بالامن القومي العراقي وان بلاده تعمل بقوة على ايجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الاخيرة وهي تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية في هذا المجال.واكد ان العراق مع وحدة الاراضي السورية ويرفض اي مساس بوحدة سوريا وتعريض ابناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والالام. (النهاية) ع ح ه / م م ج