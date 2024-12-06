بيان اجتماع بغداد الثلاثي حول سوريا يدعو للدبلوماسية والحلول السلمية

2024-12-06 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 6 - 12 (كونا) -- دعا البيان الختامي للاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق فؤاد حسين وسوريا بسام صباغ وإيران عباس عراقجي اليوم الجمعة الى تعزيز الحراك الدبلوماسي لحل الازمة السورية وانتهاج الحلول السلمية لمواجهة التحديات في المنطقة.وذكر البيان أن الوزراء الثلاثة اكدوا ان تهديد امن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها ولا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي المستمر لابعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.كما دعا الوزراء الى حشد جميع الجهود العربية والاقليمية والدولية من اجل التوصل الى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموما وسوريا على وجه الخصوص.واتفقوا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين دولهم الثلاث لمتابعة الاحداث في سوريا والاستعداد لاي تطورات جديدة في الايام المقبلة مع التاكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها.واعرب الوزراء عن إدانتهم للارهاب بكافة اشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الامن الدولي ودعوا الى العمل الجماعي للتصدي له كما اكدوا خطورة الاحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الاطراف في المنطقة واحتماليات توسع ابعاداها.وادان المجتمعون كذلك اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على سوريا وغزة ولبنان.واحتضنت بغداد اليوم اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية العراق وسوريا وايران لبحث تداعيات الازمة السورية والتطورات الامنية الاخيرة فيها. (النهاية) ع ح ه / م م ج