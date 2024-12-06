منتخب العراق يحرز لقب بطولة العرب بالقوس والسهم

2024-12-06 22:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأحرز منتخبنا الوطني لقب بطولة العرب بالقوس والسهم المقامة في مدينة السليمانية.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحضور أولمبي رفيع المستوى، تألف من أعضاء المكتب التنفيذي حسين العميدي، وهرده رؤوف، وإبراهيم خليل الحويش وخليل ياسين، والأمين العام هيثم عبد الحميد، توّج منتخب العراق بلقب بطولة العرب للقوس والسهم داخل الصالات بنسختها الثانية، والتي أقيمت فعالياتها في محافظة السليمانية بكردستان العراق."واضاف، أن "منتخب العراق توج بلقب البطولة جامعاً (19) وساماً ملوناً، بواقع خمسة ذهبية وثمانية فضية وستة نحاسية، وحصل المنتخب السعودي على المركز الثاني برصيد (20) وساماً ملوناً، بواقع خمسة ذهبية ومثلها من الفضة، وعشر أوسمة نحاسية، وحل منتخب مصر بالمركز الثالث بعد أن جمع (10) أوسمة ملونة، بواقع أربعة ذهبية ووسام فضي، وخمسة نحاسية".هذا وحضر منافسات البطولة العربية أيضاً، مستشار رئيس اللجنة الأولمبية تحسين علي الحسون، والمستشار الاعلامي لرئيس اللجنة الأولمبية جعفر العلوجي، والمدير المالي في اللجنة الأولمبية أحمد صبري، وعدد من الشخصيات الرياضية.