النجف يتغلب على القاسم ونفط ميسان يهزم الكرمة في دوري نجوم العراق

2024-12-06 22:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق النجف، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على نظيره القاسم بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 60، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النجف الأولمبي.وبهذا الفوز، أضاف النجف ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده في جدول ترتيب الدوري.وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلب فريق نفط ميسان على فريق الكرمة بنتيجة 2-1.وأقيمت المباراة على ملعب الرمادي، حيث قدم الفريقان أداءً مثيرا، انتهى لصالح نفط ميسان ليحصل على ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.