مصر تؤكد أهمية تضافر الجهود للحيلولة دون انزلاق الأوضاع في سوريا إلى منعطفات خطيرة

2024-12-06 23:01:10 - المصدر: كونا

القاهرة - 6 - 12 (كونا)-- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع في سوريا إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل شعبها.وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن ذلك جاء في اتصالات هاتفية أجراها الوزير عبد العاطي مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض في سوريا.وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها.ودعا القوى الدولية إلى التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري وتحفظ مقدراته ووحدته وبما يسمح بعودة الاستقرار على كامل الأراضي السورية وتغليب النهج السياسي بما يضع حدا نهائيا لمعاناة الشعب السوري. (النهاية) ا س م / م م ج