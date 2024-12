نجوم العراق.. النجف يغلب القاسم ونفط ميسان يهزم الكرمة

2024-12-06 23:01:43 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حقق فريق النجف، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على نظيره القاسم بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 60، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النجف الأولمبي. وبهذا الفوز، أضاف النجف ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده في جدول ترتيب الدوري. وفي مباراة أخرى […]

