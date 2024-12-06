2024-12-06 23:04:43 - المصدر: تاس

اتفق وزراء خارجية كل من العراق وإيران وسوريا على ضرورة تعبئة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي للمسألة السورية، حسبما جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاثة.

جاء في بيان عقب اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث حول سوريا في بغداد نشرته الخارجية العراقية: " لا بد من حشد جهود الدول العربية وكذلك الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سلمي للمشاكل التي تواجه المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص".

وشدد الوزراء على أن تهديد الأمن في سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة بأسرها، ولا سبيل آخر سوى التنسيق والتعاون والمشاورات الدبلوماسية للقضاء على جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.