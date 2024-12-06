رئيس لجنة التوعية والإرشاد يؤكد على دور العشائر في تعزيز اللحمة الوطنية

2024-12-06 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي حيدر الساعدي، على دور العشائر في تعزيز اللحمة الوطنية.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في دعم الاستقرار والعمل الميداني اقامت اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وقائممقام قضاء تلعفر كرنفالاً جماهيرياً مميزاً بحضور كبير من الشخصيات الرسمية والعشائرية والمجتمعية".وشدد رئيس اللجنة حيدر الساعدي، خلال الكرنفال، بحسب البيان، على "أهمية دور العشائر والنخب المجتمعية"، مؤكدا على "الدور المحوري للعشائر والنخب في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات الأمنية".وأوضح أن "تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم إلا من خلال تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المحلي"، مشددًا على "أهمية التوعية المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق ذلك".واستعرض الساعدي، "أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة"، داعيًا إلى "تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتجاوزها".وأشار إلى "أهمية الوحدة الوطنية ودور العشائر في الحفاظ على القيم والتقاليد التي تعزز اللحمة المجتمعية".