العراق يتوج بلقب بطولة العرب بالقوس والسهم

2024-12-06 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج منتخب العراق، يوم الجمعة، بلقب بطولة العرب للقوس والسهم داخل الصالات بنسختها الثانية.

وضيفت محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق منافسات البطولة.

وتوج منتخب العراق بلقب البطولة بعد أن جمع 19 وساماً ملوناً، بواقع خمسة ذهبية وثمانية فضية وستة نحاسية.

بينما حصل المنتخب السعودي على المركز الثاني برصيد 20 وساماً ملوناً، بواقع خمسة ذهبية ومثلها من الفضة، وعشر أوسمة نحاسية.

في حين حل منتخب مصر بالمركز الثالث بعد أن جمع 10 أوسمة ملونة، بواقع أربعة ذهبية ووسام فضي، وخمسة نحاسية.