عاجل| سماع دوي انفجار قوي في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد

2024-12-06 23:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر سُمع دوي انفجار قوي في منطقة بسماية شرقي بغداد مساء اليوم (الجمعة). وقال شهود عيان لمراسل عراق أوبزيرفر ان انفجاراً في أحد تورباينات محطة كهرباء بسماية قد حصل. واضافوا شعر سكان مجمع بسماية بصوت قوي هز الشقق السكنية. و مجمع شقق سكنية هو مجمع كبير،يتكون من مئة ألف وحدة سكنية، يقع في …

