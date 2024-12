2024-12-06 23:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ عراق اوبزيرفر وجهت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، نداءً للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق. وذكر بيان للسفارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن”السفارة العراقية في دمشق تدعو المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم، التواصل مع السفارة على الأرقام 00963113341290 00963113341299 00963113341298″. الى ذلك أعلنت السفارة العراقية في دمشق في …

