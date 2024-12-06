بغداد.. تحرير مختطف من "قطاع 6" والضحية باكستاني والخاطفون: أبناء جلدته

2024-12-06 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بتحرير مواطن باكستاني مخطوف من منزل شرقي العاصمة، مبيناً أن عصابة الخاطفين بينهم أربعة من نفس جنسية الشخص المخطوف، وكانوا يعملون على حراسته في مخبأ الاختطاف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حالة خطف لشخص باكستاني الجنسية ضمن منطقة حي الكوفة شرقي العاصمة بغداد".

وبيْن المصدر أنه "على إثر تلك المعلومات تمت متابعة كاميرات المراقبة والتواصل إلى الخاطفين واستدراجهم وتم القبض عليهم بعد مساومتهم للمخطوف بمبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار امريكي".

ولفت المصدر إلى أن "المتهمين خلال اعترافاتهم وبدلالتهم تم الانتقال الى قطاع 6 في مدينة الصدر شرقي بغداد، ومداهمة الدار وتحرير المخطوف والقبض على 4 باكستانيين كانوا داخل الدار لغرض حراسة المخطوف".