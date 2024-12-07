2024-12-07 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، بأن القوات الأمنية حررت مخطوفًا "باكستاني الجنسية" في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت بوجود حالة خطف لشخص باكستاني الجنسية ضمن منطقة حي الكوفة شرق العاصمة".

وأضاف، انه " تم متابعة كاميرات المراقبة والتواصل الى الخاطفين واستدراجهم وتم القبض عليهم بعد مساومتهم للمخطوف مبلغ مالي قدره ٤ آلاف دولار".

وتابع انه "وخلال اعترافات الخاطفين وبدلالتهم تم الانتقال الى قطاع رقم 6 في مدينة الصدر ومداهمة الدار وتحرير المخطوف والقبض على أربعة باكستانيين كانوا داخل الدار لاغراض حراسة المخطوف".