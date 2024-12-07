منافسة دوري النجوم تحتدم في جولته العاشرة.. والنجف يصعد للوصافة

2024-12-07 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق النجف (1-0) على ضيفه القاسم، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 61 دقيقة عن طريق اللاعب محمد قاسم.

ورفع الفوز رصيد النجف إلى النقطة 16 في وصافة مؤقتة لجدول الترتيب بفارق الأهداف عن زاخو المتصدر، وكذلك عن النفط والزوراء ونفط ميسان أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس.

وتوقف رصيد فريق القاسم عقب الخسارة عند النقطة العاشرة بالمركز 15 بفارق الأهداف عن نفط البصرة صاحب المركز 16.

فيما حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة كربلاء وضيفه الكهرباء، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.

ورفع التعادل رصيد كربلاء للنقطة (14) بفارق الأهداف عن الكرمة العاشر، والكهرباء، والطلبة والشرطة أصحاب المراكز من الثامن للسادس.

وواصل بذلك الكهرباء، التعثر منذ الفوز (1-0) على ضيفه نفط ميسان؛ إذ خسر بعد ذلك (2-1) أمام مستضيفه نفط البصرة ثم تعادل (1-1) أمام مستضيفه الكرخ قبل التعادل اليوم أمام كربلاء.

على الجانب الآخر تعثر الكربلاء بعدما استعاد توازنه في الجولة السابقة بالفوز (2-1) على نفط البصرة.

في حين فاز فريق نفط ميسان بنتيجة (2-1) على مستضيفه الكرمة، خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ، ضمن ذات منافسات الجولة.

وتقدم فريق الكرمة بهدف مبكر بعد مرور 14 دقيقة، ولكن لم يستطع الحفاظ عليه.

ورد نفط ميسان بثنائية في الدقيقتين 28 و71 عن طريق اللاعبين علي كوتي وعثمان ساني.

الفوز رفع رصيد فريق نفط ميسان إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن الزوراء والنفط وزاخو أصحاب المراكز من الثالث إلى الأول.

فيما توقف رصيد فريق الكرمة بعد الخسارة، عند 14 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نجوم العراق.