نادي الناصرية يعفي رئيسه بسبب "عدم تفرغه وتفرده باتخاذ القرارات"

2024-12-07 00:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر نادي الناصرية لكرة القدم،، اليوم الجمعة، إعفاء رئيس النادي من منصبه.

وقال عضو النادي هيثم الدبي لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الناصرية لكرة القدم صوتوا على اعفاء رئيس النادي، إحسان الازيرجاوي من منصبه".

وبين، أن "قرار الإعفاء يأتي في إطار عدم تفرغ الازيرجاوي لعقد الاجتماعات ومناقشة أمور ووضع النادي، فضلا عن استمراره وتفرده باتخاذ القرارات الخاصة بالنادي".

وأضاف الدبي ان "الهيئة الإدارية صوتت على تعيين رعد الجازع بديلا عنه لإدارة رئاسة النادي".