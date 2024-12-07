الكهرباء: إخماد حريق اندلع بمحطة توليد الطاقة في بسماية

2024-12-07 00:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، إخماد حريق اندلع بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في بسماية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم إخماد حريق اندلع بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في بسماية"، مبينة ان "الحريق كان في جزء من المحطة ولم يؤثر على الإنتاج فيها".