إخماد حريق محطة الكهرباء في بسماية

2024-12-07 00:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، إخماد حريق اندلع داخل محطة كهرباء مجمع بسماية جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الكهرباء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "إخماد حريق اندلع بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في بسماية".

وبينت الكهرباء، ان "الحريق كان في جزء من المحطة ولم يؤثر على الإنتاج فيها".

وكان مصدر أمني، أفاد لـ"بغداد اليوم"، بوقت سابق اليوم، بأن انفجاراً ضخماً هز مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد.

وقال المصدر، إن "انفجاراً ضخماً وقع داخل محطة كهرباء بسماية بسبب انفجار تورباين، ما اسفر عن اندلاع النيران فيها" مضيفا، أن "دوي الانفجار هز مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد".



