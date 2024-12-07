2024-12-07 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بالقبض على شخص قام بقتل آخر، معللاً بارتكاب جريمته لكون الضحية كان يغتصب فتيات قاصرات داخل محله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود جثة داخل محل لبيع المواد الاحتياطية ضمن مجمع مشن في منطقة الكرادة وسط بغداد، ولدى الكشف على الجثة اتضح عليها آثار رصاصة بمنطقة الرأس".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي، وعند متابعة كاميرات المراقبة تبين حضور أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وقام بقتل المجني عليه داخل محله ولاذ بالفرار".

ولفت إلى أنه "تم تعقب المتهم وصولاً إلى محل سكناه ضمن قطاع 37 في مدينة الصدر شرقي بغداد، وبكمين محكم تم القبض عليه مع ضبط الدراجة والسلاح الذي نفذ جريمته به".

وأوضح المصدر أن "الجاني اعترف صراحة بقيامه بالجريمة، وكان يعمل مع الضحية، وكان يقوم بمشاهدته وهو يغتصب فتيات قاصرات"، مبيناً أن "الجاني اعترف في التحقيق كذلك، بأنه قام بإسداء النصح للضحية بترك فعل الاغتصاب، لكن المجني عليه لم يأخذ بنصيحته فقام هو بتنفيذ جريمته".