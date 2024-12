2024-12-07 01:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرمادي/ مراسل عراق أوبزيرفر اغلقت السلطات العراقية منفذ القائم الحدودي مع سوريا ابتداء من الساعة 11 مساء الجمعة. وقال مصدر حكومي لمراسل عراق أوبزيرفر انه تم منع أي حركة في المنفذ. واضاف: سيتم السماح للعراقيين الراغبين بالدخول من سوريا إلى العراق فقط. وأوضح: ان اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا سيكون بشكل مؤقت، وذلك بعد …

The post العراق يقرر إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا first appeared on Observer Iraq.