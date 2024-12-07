وزير الكهرباء ينفي حدوث انفجار في توربينات محطة بسماية

2024-12-07 02:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، حدوث انفجار في توربينات محطة كهرباء بسماية .وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل تفقد محطة بسماية عند منتصف الليل، ووقف على وضع المحطة ميدانياً ".وأكد الوزير بحسب البيان، أنه " لا يوجد انفجار في توربينات المحطة، وإنما حريق في منظومة الغاز الخارجية أثناء قيام فرق الصيانة"، مبينا أنه "لم يتم اطفاء الوحدات العاملة في المحطة اثناء الحادث كونه بعيد عن وحدات التوليد".وأضاف، أن "المحطة مكونة من 18 وحدة توليدية وجميعها جاهزة للعمل باستثناء وحدتين فقط تعرضتا لضرر بسيط وسيتم إصلاحهما خلال أيام قليلة"، مؤكدا أن "محطة بسماية تنتج حاليا 750 ميغاواط وننتظر معاودة ضخ الغاز الايراني لتشغيل المحطة بكامل طاقتها التصميمية البالغة 4000 ميغاواط".وثمن الوزير، " دور رجال الدفاع المدني في سرعة الإستجابة وتطويق الحريق قبل وصوله إلى وحدات التوليد."