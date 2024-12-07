وزير الكهرباء من بسماية: الوحدات التوليدية لم تتضرر وننتظر الغاز الإيراني

2024-12-07 03:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل بزيارة تفقدية إلى محطة بسماية عند منتصف الليل للوقوف على وضع المحطة بعد الحادث الحريق الأخير.

وقال فاضل إن الحريق وقع في منظومة الغاز الخارجية أثناء أعمال الصيانة ولم يحدث انفجار.

وأضاف أن الوحدات التوليدية لم تتوقف عن العمل خلال الحادث حيث كان الحريق بعيداً عن وحدات التوليد، وأن المحطة تضم 18 وحدة توليدية وتعمل بكفاءة باستثناء وحدتين تعرضتا لأضرار طفيفة سيتم إصلاحها خلال أيام قليلة.

وقال إن محطة بسماية تنتج حالياً 750 ميغاواط وننتظر استئناف ضخ الغاز الإيراني لتشغيل المحطة بكامل طاقتها التصميمية البالغة 4000 ميغاواط