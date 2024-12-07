برشلونة يتفوق على بايرن ميونخ في صفقة دفاعية

2024-12-07 04:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي عن آخر تطورات المحادثات الجارية بين برشلونة وجوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، الذي يحظى أيضا باهتمام بايرن ميونخ.وكانت تقارير صحفية قد أفادت، بسفر المدير الرياضي للبارسا، ديكو، إلى ألمانيا، للاجتماع بممثلي تاه، من أجل بحث مدى إمكانية ضمه للفريق الكتالوني.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يملك أفضلية في سباق التعاقد مع المدافع الألماني، متفوقا على بايرن ميونخ.وأشارت إلى أن سفر ديكو إلى ألمانيا كان بمثابة لفتة تدلل مدى أهمية تاه وتقديره من جانب برشلونة، وهو ما يعزز حظوظ النادي الكتالوني لضمه.كما أفادت بأن تاه من مشجعي برشلونة، حيث سبق له التصريح بأن كارليس بويول، مدافع الفريق الكتالوني الأسبق، بمثابة مرجعية له.علاوة على أن رونالدينيو كان أحد لاعبيه المفضلين في الطفولة، مما دفعه لمطالبة والدته بشراء قميص البارسا له بعد انتقال النجم البرازيلي إليه.وأكد تاه أيضا أن برشلونة فريقه المفضل في لعبة "فيفا"، وهو ما قد يدفعه للترحيب بالعرض الكتالوني، مديرا ظهره إلى بايرن ميونخ.