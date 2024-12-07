شرطة البصرة تطيح بعصابة مسلحة متورطة في جرائم تسليب وتضبط مخدرات وأسلحة

2024-12-07 08:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم السبت، عن الإطاحة بعصابة مسلحة متورطة في سلسلة جرائم تسليب وإطلاق نار، مع ضبط مخدرات وأسلحة خلال عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة.

وذكر بيان صادر عن القيادة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن العملية تمت بإشراف اللواء لطيف عبد الرضا السعد، قائد شرطة البصرة، حيث تمكنت قوة من شعبة إجرام البلدة وشعبة إجرام أبي الخصيب من القبض على متهمين مسلحين ببندقية كلاشنكوف، تورطا في جريمة تسليب دراجة نارية وهاتف نقال لمواطن في منطقة أبي الخصيب.

وأضاف البيان أن الجريمة تضمنت إطلاق النار على المشتكي أثناء التنفيذ، مما استدعى تشكيل فريق عمل بإمرة مدير قسم مكافحة الإجرام وبالتعاون مع شعبتي إجرام البلدة وأبي الخصيب، وبجهود الفريق، تم تحديد هوية المتهمين وملاحقتهم حتى محاصرتهم داخل منزل مهجور وإلقاء القبض عليهم.

وخلال التفتيش، ضبطت القوة الأمنية علبة بلاستيكية تحتوي على عشرة أكياس صغيرة يُشتبه بأنها مادة الكريستال المخدرة، يزن كل كيس غراماً واحداً، بالإضافة إلى السلاح المستخدم في الجريمة.

وبيّن البيان أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق بارتكاب حادث تسليب آخر في شارع 14 تموز، إلى جانب جرائم مماثلة في مناطق أخرى من المحافظة.

وأكدت قيادة الشرطة توقيف المتهمين وفق المادة 442 من قانون العقوبات، مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.