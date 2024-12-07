أنشيلوتي لمبابي: الأمور ستتحسن عاجلا أم آجلا

2024-12-07 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقال المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ( كارلو أنشيلوتي) إن على كيليان مبابي أن يواصل الصمود، ويقاتل، ويعمل بجد لأن الأمور ستتحسن عاجلاً أم آجلاً.وأهدر مبابي ركلتي جزاء خلال الخسارتين أمام ليفربول، ومؤخراً أمام أتلتيك بلباو.وبعد الخسارة 1 / 2 أمام بلباو، قال النجم الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتحمل المسؤولية كاملة لظهوره بشكل مخيب للآمال مرة أخرى.وقال أنشيلوتي قبل مواجهة جيرونا اليوم السبت:"هو يدرك ما يحدث وما نشره عقب مباراة بلباو يظهر أنه لاعب يعرف كيف يلعب وأن بإمكانه اللعب بشكل أفضل".وأضاف :"هناك لاعبون لا يدركون أنهم لا يلعبون بأفضل مستوياتهم، ولكنه يدرك أن بإمكانه اللعب بشكل أفضل، وهو سيبذل كل ما في وسعه للتحسن في أسرع وقت ممكن".وكان انضمام مبابي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي أثار توقعات كبيرة بأن أحد أفضل المواهب في العالم سيصل لآفاق جديدة، مع فريق متمرس وتوج مؤخراً بلقبين لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.لكن النتائج حتى الآن مخيبة للآمال أذ لم يسجل مبابي في المباريات الكبرى هذا الموسم، حيث خسر الريال أمام برشلونة وأمام بلباو في الدوري وأمام ليفربول وميلان وليل في دوري أبطال أوروبا.وقال أنشيلوتي إن إهدار ركلات الترجيح لم يساعد الفريق، لكنه يمكنه التأكيد على جهود مبابي.وأضاف: "ركلات الجزاء هي مسألة أخرى وعليه أن يواصل الصمود، ويقاتل، ويعمل بجد لأن الأمور ستتحسن آجلا أم عاجلا".المصدر : سكاي نيوز