2024-12-07 10:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في بغداد والسليمانية.ويضيف فريق نوروز في المباراة الأولى نظيره الحدود في الساعة الثانية ظهراً على ملعب نوروز .ويحتل فريق نوروز المركز السابع عشر برصيد (8) نقطة، فيما يحل فريق الحدود في المركز الأخير في سلم الترتيب بصفر من النقاط.وتجمع المباراة الثانية التي يضيفها ملعب الشعب الدولي فريق الشرطة مع نظيره زاخو في الساعة الخامسة والربع مساءً.ويأتي فريق الشرطة بالمركز السابع برصيد(14) نقطة، بينما يحل فريق زاخو بالمرتبة الاولى وفي جعبته (16) نقطة.