محكمة جنايات ذي قار تقضي بالسجن 6 أشهر بحق 5 موظفين بتهمة الإضرار بالمال العام

2024-12-07 10:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق خمسة موظفين، بينهم موظفة، يعملون في وزارتي التجارة والزراعة بالمحافظة. وأفاد مصدر من محكمة استئناف ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، بأن المحكمة أصدرت الحكم بناءً على اتهام الموظفين بالتسبب في إضرار بالمال العام. مشيراً إلى أن...

