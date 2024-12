شرطة ذي قار توقف امرأة متهمة ببيع المخدرات للأطفال في الشطرة

2024-12-07 10:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تمكنت شرطة محافظة ذي قار اليوم من اعتقال امرأة متهمة بتجارة المخدرات في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية. وأوضح مصدر في الشرطة لشبكة أخبار الناصرية، أن القوات الأمنية نفذت عملية مداهمة استهدفت احد المنازل في قضاء الشطرة، حيث تم القبض على المتهمة التي كانت تروج للمخدرات وبيعها...

