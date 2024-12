2024-12-07 10:26:12 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعةأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن 370 ألف شخص على الأقل، «معظمهم نساء وأطفال»، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر والتقدم السريع لفصائل مسلحة في شمال ووسط البلاد. وقال ستيفان دوجاريك: «منذ تصاعد الأعمال القتالية، نزح ما لا يقل عن 370 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال وفتيان […]

The post الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص جراء المعارك في سوريا appeared first on جريدة المدى.