2024-12-07 10:27:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بيانا حثت فيه مواطنيها على مغادرة سوريا فورا، مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، مما يجعل الوضع الأمني غير مستقر وغير قابل للتنبؤ. وقالت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة رويترز: “تحث وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا الآن بينما تظل خيارات السفر التجارية متاحة […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة سوريا فورا أولاً على ايشان.



