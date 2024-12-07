فليك يمنح الضوء الأخضر للاستغناء عن ثنائي بارز في برشلونة

2024-12-07 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، منح الضوء الأخضر لإدارة ناديه برئاسة خوان لابورتا للاستغناء عن ثنائي بارز بالفريق، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن فليك أخبر كلًا من أنسو فاتي وإيريك غارسيا أنه يمكنهما مغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب قلة فرص الحصول على دقائق لعب منتظمة في المباريات المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المدير الفني الألماني أبلغ الثنائي إذا أراد أي منهما المغادرة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فلن يقف في طريقهما.

وأوضح التقرير أنه مع تعافي اللاعبين المصابين وعودة الاستقرار إلى الفريق، بات من الصعب على فاتي وغارسيا الحصول على وقت كافٍ في الملعب.

وكان دور غارسيا ثانوياً هذا الموسم، وخصوصاً بعد إصابته التي أبعدته عن اللعب شهوراً، أما فاتي، فظل يعاني من الإصابات، ولم يقدم المستوى المطلوب، لاستعادة مركزه في الفريق.

وشارك فاتي في 7 مواجهات مع البلوغرانا، بكل المسابقات، منذ بداية الموسم الحالي، ويملك عقدًا مع البارسا في صيف عام 2027.

بينما غاب غارسيا أيضًا عن اللعب لمدة شهرين تقريبًا بسبب مشاكل اللياقة البدنية.

وخاض المدافع الإسباني 10 مباريات مع البارسا، بكل المسابقات، منذ بداية هذا الموسم، إذ صنع هدفًا وحيدًا، ويملك عقدًا مع الفريق حتى صيف عام 2026.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، ضد نظيره ريال بيتيس، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر على ملعب "بينتو فيامارين".

ويتصدر برشلونة في الوقت الحالي جدول الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن ريال بيتيس لديه 20 نقطة في المركز الحادي عشر.