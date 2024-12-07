العراقي جلود الشمري يرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لدورة ثانية

2024-12-07 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، العراقي محمد حسن جلود الشمري، يوم السبت، عن ترشيح نفسه لدورة رئاسية ثانية للاتحاد الدولي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، الذي سيعقد في البحرين.

وقال جلود لوكالة شفق نيوز، إن "خطوة ترشيحي لرئاسة دورة أخرى لم تأت من فراغ بل جاءت بعد النجاحات التي حققتها وإعادة الروح لرياضة رفع الاثقال في العالم"، مبيناً أنه "شرع من الآن للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2028، وبعد اعتماد تغييرات مرتقبة في نظام التأهيل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما سيتحقق خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، المقرر عقده في مملكة البحرين على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال".

وتابع الشمري: "سيشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن أكثر من 120 دولة، ومن المتوقع أن تتم مناقشة وإجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي، وإضافة ثمانية أوزان جديدة للمنافسات الى جانب مسعاي الجاد لمحاربة المنشطات في رفع الأثقال كما شهد في أولمبياد طوكيو 2020، إذ كانت البطولة خالية من المنشطات، وكذلك في أولمبياد باريس 2024".

ويتصدر العراقي الشمري، أعلى منصب تنفيذي في أسرة رفع الأثقال العالمية الذي يعد من أبرز الاتحادات الأولمبية في العالم على مدار الحركة والألعاب الأولمبية منذ نشأتها في العصر الحديث.

وهو ما أعتبره رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، بأن تسنّم جلود لهذا المنصب الرياضي الدولي الرفيع بمثابة الوسام الذهبي العالمي الإداري للعراق وأنه ريادة عراقية أولى على المستوى الإداري الرياضي العالمي وتشريف لعموم الرياضة العراقية والعربية والاسيوية.