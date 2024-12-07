عين الأسد تشدد إجراءاتها الأمنية بعد دقائق من انفجار قرب مطار بغداد الدولي

2024-12-07 11:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل قاعدة عين الأسد بعد دقائق من انفجار قرب مطار بغداد الدولي .

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قاعدة عين الأسد غرب الانبار شددت من إجراءاتها الأمنية خاصة تحليق المسيرات في الأجواء مع انتشار على المداخل والابراج الرئيسية بعد دقائق من انباء تعرض هدف على علاقة بالقوات الامريكية في بغداد الى قصف ببغداد".

وأضاف ان "القاعدة كانت في حالة اشبه بالاسترخاء الأمني في الأيام الماضية لكن يبدو ان أوامر عليا بضرورة الانتباه واليقظة تحسبا لاي طارئ خاصة وان أي حدث امني يمس القوات الامريكية في بغداد او أربيل ربما يصل مداه الى عين الأسد".

واشار الى انه "تم مشاهدة من 3 مروحيات أباتشي تحلق بالأجواء الشمالية والشرقية من عين الأسد ضمن سياسية تمشيط لكنها رسالة انها مستعدة لاي طارئ".

هذا وتداولت وسائل اعلام محلية في وقت سابق من صباح اليوم انباءً عن استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "الانباء التي تداولت بشأن استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ نوع كاتيوشا غير صحيحة".

وأضاف أن "الأصوات التي سمعت بمحيط المطار الدولي هي عبارة عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية".