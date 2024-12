2024-12-07 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر ، اليوم السبت، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية. وجاءت الأسعار كالتالي: – البيع 152.000 دينار عراقي لكل 100 دولار. – الشراء 150.000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

