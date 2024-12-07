اليوم.. مباراتان ضمن الجولة العاشرة من “نجوم العراق”

2024-12-07 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في بغداد والسليمانية. ويضيف فريق نوروز في المباراة الأولى نظيره الحدود في الساعة الثانية ظهراً على ملعب نوروز . ويحتل فريق نوروز المركز السابع عشر برصيد (8) نقطة، فيما يحل فريق الحدود في المركز الأخير في سلم …

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