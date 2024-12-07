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يار الله والمحمداوي يصلان منفذ القائم ويتفقدان الشريط الحدودي

يار الله والمحمداوي يصلان منفذ القائم ويتفقدان الشريط الحدودي
يار الله والمحمداوي يصلان منفذ القائم ويتفقدان الشريط الحدودي
2024-12-07 11:45:05 - المصدر: ايشان

وصل رئيس أركان الجيش، عبد الأمير رشيد يارالله وقيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، السبت، الى منفذ القائم ويتفقدان الشريط الحدودي. وذكرت قياده العمليات المشتركة، في بيان: “استمرارا لإكمال خطط المناورة والانفتاح وتفقد القطعات ولمجابهة كل التحديات، رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله و الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب […]

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يار الله والمحمداوي يصلان منفذ القائم ويتفقدان الشريط الحدودي

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